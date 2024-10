A fabricante de molhos norte-americana lançou recentemente uma campanha publicitária para molhos de massa de tamanho familiar, mas uma das imagens — encontrada nas estações de metro de Vauxhall e Manor House, em Londres — atraiu as atenções pelos piores motivos, escreve o The Guardian.

O anúncio retrata uma noiva, uma mulher negra, a saborear uma garfada de massa sentada ao lado de um homem que, pela roupa que veste, parece ser o noivo. A questão é que o cartaz parece mostrar os pais do noivo e uma mulher negra mais velha, aparentemente a mãe da noiva, mas não o pai dela.

Como tal, alguns utilizadores das redes sociais criticaram o anúncio por “apagar” os pais negros. Um deles, um colunista do The Guardian, Nels Abbey, partilhou a imagem no X com a legenda: “‘Para os meus irmãos com filhas’. Porque, acreditem ou não, as raparigas negras também têm pais”. A reação tornou-se viral e espoletou outras online.

Entretanto, a Heinz já reagiu a um outro meio de comunicação britânico, o Independent. “Apreciamos sempre a perspetiva do público sobre as nossas campanhas. Compreendemos que este anúncio possa ter perpetuado, sem intenção, estereótipos negativos.

“Pedimos as nossas mais sinceras desculpas e continuaremos a ouvir, a aprender e a melhorar para evitar que isto volte a acontecer no futuro”, completou.