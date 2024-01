Faltam menos de dois meses para a Semana Santa e Sevilha prepara-se para o início das festas. Mas neste momento já mais nada importa, e o cartaz que vai promover as celebrações religiosas tornou-se o centro das atenções: "Que nojo!" ou "É o poster de Páscoa mais lindo que já vi" mostram as opiniões extremadas.

O cartaz em causa foi desenhado pelo artista sevilhano Salustiano García. Na imagem, Cristo Ressuscitado sobre um fundo vermelho intenso, marca indelével do autor. Mas este é um Jesus longe da iconografia tradicional: um jovem cujo rosto é inspirado em Horácio, filho do pintor, em pose.

As reações a este cartão de visita não tardaram e a polémica estourou nas redes sociais. E se há quem se surpreenda com o carácter "inovador" do cartaz, também há quem se escandalize e fale em "seita pornoteológica". Em Espanha e em Portugal também.

"Que nojo é este? Esta é a "igreja" que o apostata Bergoglio está a construir, mas não é seguramente a Igreja de Cristo", comenta José Pinto Coelho, líder do partido Ergue-te, na rede X e no Facebook. E vai mais longe, chamando-lhe "imagem mariconça".

Mas também há quem goste: "Adoro o cartaz da Semana Santa de Sevilha 2024. Os rançosos, os homofóbicos e os desprezíveis saíram em força para criticá-lo. Paciência", reage Euprepio Padula, apresentador e jornalista espanhol.

Uma coisa é certa, goste-se ou deteste-se, o cartaz de apresentação da Semana Santa 2024 promete não deixar ninguém indiferente.

A Semana Santa de Sevilha é realizada desde o século XVI e tem fama mundial. No total, têm lugar cerca de 58 procissões e perto de 50.000 pessoas vestem-se de nazarenos. Tudo ao som de muito flamenco. Este ano as festas realizam-se entre os dias 22 e 31 de Março.