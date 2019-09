Depois de um segundo dia de campanha com uma agenda mais leve, devido aos debates de segunda-feira nas rádios e na RTP, as caravanas vão para a estrada, com o PS a marcar, à noite, o arranque da campanha socialista com um comício no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

De manhã, o secretário-geral do PS, António Costa, estará no Barreiro, distrito de Setúbal, para uma viagem de autocarro para Coina, prosseguindo para o Pragal a bordo de um comboio da Fertagus.

Com a manhã dedicada aos transportes públicos, a líder dos centristas, Assunção Cristas, vai apanhar o barco da Transtejo para o Barreiro e distribuir panfletos da candidatura. A presidente do CDS-PP seguirá depois para Setúbal, para participar no Fórum TSF, às 10:00.

À tarde, a caravana centrista ruma ao norte para visitar um centro empresarial em Braga, e o dia encerrará com um comício ao início da noite, em Vila Nova de Famalicão.

O líder social-democrata, Rui Rio, visitará o Hospital Garcia de Orta, em Almada, ao final da manhã, seguindo-se um almoço com empresários.

Continuando o périplo da saúde, a caravana do PSD partirá para Portimão, para uma visita ao centro de saúde daquela cidade, terminando o dia com uma tertúlia em Faro.

Na agenda do Bloco de Esquerda (BE), o dia começa com a coordenadora nacional, Catarina Martins, nos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, distrito de Leiria, seguindo-se uma visita à Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), no Entroncamento, Santarém, e o dia termina em Torres Novas com um comício.

A CDU (PCP/VERDES/ID) vai andar pelas mesmas zonas que os bloquistas, mas começa com uma visita às instalações da EMEF, no Entroncamento, seguindo depois para uma visita ao pinhal de Leiria, à tarde.