Segundo o The Guardian, o capitão do navio com bandeira portuguesa que foi preso após uma colisão com um petroleiro na costa da Inglaterra é um cidadão russo. A informação foi confirmada pelo proprietário do navio, Ernst Russ.

A restante tripulação do Solong era composta por cidadãos russos e filipinos.

A polícia de Humberside, no nordeste de Inglaterra, disse no dia de ontem que o homem de 59 anos foi detido “por suspeita de homicídio involuntário por negligência grave em conexão com a colisão”.

As autoridades do Reino Unido estavam a investigar os danos causados nas aves e na vida marinha depois de combustível de aviação de um tanque ter sido derramado no Mar do Norte, quando o navio porta-contentores Solong, registado em Portugal, atingiu o petroleiro de bandeira norte-americana MV Stena Immaculate, na segunda-feira.

Horas antes, o Governo britânico tinha afastado o cenário de atividade criminosa como causa da colisão dos navios.

Hoje, o secretário de Transporte Marítimo britânico, Mike Kane, informou que o tripulante que desapareceu após a colisão no Mar do Norte foi dado como morto.

De acordo com um membro da tripulação do petroleiro, o “Solong” terá “surgido do nada”, provocando o acidente.

O secretário da Habitação britânico, Matthew Pennycook, disse à Times Radio que as autoridades dos EUA e de Portugal estavam a liderar a investigação, já que os dois navios hasteavam as bandeiras desses países.

Além da vítima mortal, a colisão provocou mais de 30 feridos e um grande impacto ambiental.