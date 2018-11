A TAC (Tomografia Axial Computadorizada) é um exame complementar de imagem indispensável em algumas situações de emergência como os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC).

O Hospital de Bragança tem o aparelho e radiologistas, mas há vários anos que os relatórios são contratados a serviços externos.

Segundo o presidente da ULS do Nordeste, Carlos Vaz, o equipamento está obsoleto e avaria “de vez em quando”, pelo que decidiu lançar um novo concurso para resolver a situação.

As avarias obrigam a que os doentes a necessitarem deste exame tenham de ser transportados para as unidades de saúde mais próximas com o equipamento e também pertencentes à ULS do Nordeste, nomeadamente o Hospital de Macedo de Cavaleiros.