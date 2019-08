O primeiro ponto do programa de quinta-feira será uma vista de cortesia do Papa Francisco ao Presidente da República, Filipe Nyusi, no palácio da Ponta Vermelha, em Maputo, pelas 09:45.

Segue-se às 10:15 um encontro com as autoridades, sociedade civil e corpo diplomático no palácio da Ponta Vermelha, com discurso do Papa.

O líder da igreja católica fará nova intervenção às 11:00, num encontro inter-religioso com jovens no pavilhão do Maxaquene, na baixa de Maputo.

Segue-se um almoço na Nunciatura e um encontro com bispos, sacerdotes, religiosos, consagrados, seminaristas, catequistas e animadores na Catedral de Maputo, com nova intervenção do Papa.

O programa do dia termina com uma visita privada à Casa Mateus 25, uma obra de caridade, iniciativa da Nunciatura Apostólica em Moçambique em parceria com a Igreja local.

Na sexta-feira, último dia de visita, o Papa Francisco começa por visitar o Hospital do Zimpeto às 08:45, seguindo-se a missa no estádio às 10:00.

A cerimónia de despedida no aeroporto de Maputo está marcada para as 12:25.