Em declarações à agência Lusa, o dirigente e deputado do CDS Telmo Correia criticou o “jogo” do empurra de responsabilidades entre primeiro-ministro, ministro da Administração Interna e secretário de Estado neste caso, que acabou no “técnico especialista, que é autarca ou dirigente do PS local, com a profissão de padeiro, e que será o bode expiatório disto tudo”.

“É evidente que me parece muito pouco. Não começamos por pedir demissões, antes do apuramento dos factos, mas obviamente que o apuramento de responsabilidade, na nossa opinião, tem que ir mais longe e tem que ir mais alto”, acrescentou.

Telmo Correia ironizou não esperar, da parte do primeiro-ministro, António Costa, que venha a assumir "qualquer tipo de responsabilidade", pelos exemplos passados, nos grandes incêndios florestais de 2017 ou ainda no caso do furto de material militar dos paióis de Tancos, também nesse ano.

"Há um responsável que não tem nada a ver com o assunto, não saberá de nada, estará ao largo ou a ver as coisas por uma televisão que é o primeiro ministro, António Costa", acrescentou.