O militar adiantou que a fase de sensibilização dos proprietários "superou as expetativas", com "uma adesão muito grande" às ações promovidas, considerando que essa participação se reflete em “cada vez mais terrenos limpos".

"Desde o dia 02 de abril já foram elaborados pela GNR 71 autos de contraordenação", avançou hoje o chefe da seção do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) do Comando Territorial da GNR Viana do Castelo, Miguel Branco.

"A partir do dia 01 de junho vai ser verificada, novamente, a situação. Se o proprietário não efetuou a gestão de combustível até 31 de maio vai ser notificado para o pagamento da contraordenação ou para apresentação de defesa para constar no processo de contraordenação", especificou.

No concelho vizinho de Caminha, na freguesia de Vila Praia de Âncora, Rosa Parente, de 69 anos, tem dois terrenos limpos, mas ao lado o trabalho ainda está por fazer.

"Está cheio de austrálias e não vejo maneira de o limparem. Acho que deviam limpar porque assim não tem muito jeito, uns limparem e outros não", afirmou, lamentando o custo da limpeza de seis mil metros quadrados.

"O pior foi pagar 800 euros. Onde vamos buscar rendimento destes terrenos para poder pagar? questionou, referindo-se ao abandono a que estão votadas as terras.

"Isto foi estragado com a CEE e outras coisas assim. Pagaram para as pessoas arrumarem com a lavoura. Os pequenos tinham de acabar e deu no que deu", frisou, lembrando os fogos de outubro do ano passado, que também "lamberam" as suas propriedades.

Os terrenos, acrescentou, estavam limpos, mas quando o fogo “chegar perto, vai tudo”.

Para Rosa Parente, a prevenção de incêndios "passou do oito aos oitenta, por causa das desgraças".

"Agora fazem isto. Já devia ter sido prevenido há mais tempo", disse.

Quem não tem mãos a medir é a empresa de Fernando Cunha, de Vila Nova de Cerveira, que "já tem rejeitado algum trabalho".

O empresário reforçou o número de trabalhadores, "difíceis de encontrar e agora a pedir mais dinheiro", mas reconheceu que as solicitações "são bastantes” e que “tem sido uma corrida muito grande, para cumprir os prazos".

A dificuldade em "escoar" a madeira junto das empresas de celulose da região, que “estão superlotadas", foi outra dos problemas que apontou, até porque também recebem esta matéria-prima da Galiza (Espanha), zona afetada por incêndios florestais no ano passado.