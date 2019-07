Na sexta-feira, irá ao terreno para ver e ouvir o que "terão a dizer todos os que estiveram empenhado nesse combate conjunto".

"E irei na forma que conhecem habitualmente quando vou a essas áreas, que é apenas com o ajudante de campo", adiantou.

Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém.

No domingo, o Presidente da República visitou no Hospital de São José, em Lisboa, o civil que ficou ferido em estado grave no incêndio de Vila de Rei.