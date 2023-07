A única frente que ainda estava ativa esta noite foi dominada pelas 22:15, continuando os meios posicionados no local, frisou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

No anterior balanço à Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo tinha referido que o fogo estava “a ceder aos meios” e que dos três setores, apenas um estava ativo.

Pelas 22:45, encontravam-se no local 349 operacionais, apoiados por 120 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

No combate ao fogo há a registar um bombeiro ferido grave, atingido por uma descarga de água, e um popular que sofreu ferimentos ligeiros, segundo fonte da Proteção Civil.

O incêndio estava a lavrar na freguesia rural de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires - Monte dos Medronhais, em Almodôvar.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à Lusa que um incêndio numa autocaravana que circulava na Autoestrada 2 (A2) terá provocado o fogo que está a lavrar neste concelho do Baixo Alentejo.

A mesma fonte explicou que, na sequência do incêndio numa autocaravana, “as chamas alastraram e pegaram à berma”, tendo depois progredido para a zona de mato, eucaliptos e pinheiros.

O alerta para o incêndio foi dado às 12:02 e durante a tarde o fogo obrigou ao corte da A2, em ambos os sentidos, mas a circulação já foi retomada.