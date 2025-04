Sistema do INEM a funcionar com geradores

Os sistemas telefónico e informático do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão a funcionar com recurso a geradores na sequência da falha de energia que hoje afetou várias zonas do país, disse à Lusa fonte oficial.

"O INEM ativou o seu plano de contingência e tem os seus sistemas, telefónico e informático, a funcionar com recurso a geradores que foram automaticamente acionados", assegura o Instituto.

O INEM apela ainda a todos os cidadãos que liguem para o 112 "apenas em caso de emergência, para evitar uma sobrecarga do sistema".

Uma falha de eletricidade afetou hoje pelas 11:30 várias zonas do país, segundo relatos feitos à Lusa, desconhecendo-se para já as causas da mesma.

Segundo a agência espanhola EFE, a falta de eletricidade também atingiu várias zonas de Espanha.

Unidade Local de Saúde do Alto Minho cancela consultas e cirurgias programadas

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) ativou o plano de contingência para lidar com o apagão que deixou hoje o país sem luz e está já a cancelar consultas e cirurgias, disse à Lusa fonte oficial.

“Foi cancelada toda a atividade programada, tanto consultas como cirurgias”, adiantou fonte oficial da ULSAM que, para além de centros de saúde, abrange dois hospitais, o de Viana do Castelo e o de Ponte de Lima.

Assim, a ULSAM vai apenas “manter a atividade inadiável”, como cirurgias urgentes.

A mesma fonte não conseguiu indicar até quando se manterão os cancelamentos de cirurgias e consultas, mas disse que a atividade programada está a ser cancelada a partir das 13h00.

Pelas 12:00, os hospitais de Viana do Castelo e de Ponte de Lima estava a “funcionar normalmente” com recurso a geradores, com a administração a admitir ativar um plano de contingência.

Uma falha de eletricidade afetou hoje, a partir das 11h30, várias cidades de norte a sul do país, um problema que se regista também em vários países europeus.

A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte maciço no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O Governo criou um grupo de trabalho para acompanhar o apagão que afeta Portugal de Norte a Sul e outros países europeus e aponta que o problema “terá tido origem” fora de Portugal.

Também a Fundação Champalimaud está a cancelar os agendamentos do dia.

Hospital de São João apenas garante atividade urgente e emergente

O hospital de São João, no Porto, ativou hoje o plano de contingência e suspendeu a atividade programada e não prioritária, alertando que “a capacidade de resposta dos geradores está dependente da gestão do combustível disponível”.

“Na sequência do apagão que afeta o país inteiro, foi ativado o plano de contingência do hospital São João, com ativação dos geradores de emergência para alimentar áreas prioritárias, como o bloco operatório para intervenções cirúrgicas urgentes e a Unidade de Cuidados Intensivos”, descreveu à Lusa fonte oficial.

De acordo com a mesma fonte, “a atividade clínica urgente e emergente está a ser assegurada”.

Foi suspensa “a atividade programada e toda a atividade não prioritária”.

Em causa está “uma lógica de otimização dos recursos disponíveis, pelo superior interesse dos nossos doentes”, refere o hospital.

“A capacidade de resposta dos geradores está dependente da gestão do combustível disponível”, acrescenta.

