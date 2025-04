Nas redes socias, a causa do apagão está a ser atribuida a um acidente com um hidroavião em França, contudo essa notícia é de 2021.

Há ainda rumores de que o apagão vai durar três dias, no entanto não há qualquer confirmação desta informação.

Uma notícia que alegadamente é da CNN, está a circular em grupos de whatsapp dizendo que se trata de um ciberataque e alguns bancos foram afetados. As provas de que a notícia é falsa encontram-se em vários pontos do artigo. Primeiro, no facto de refererirem a Alemanha por como um dos países afetados, o país sempre teve luz. Depois, pelo facto de terem declações de Ursula von Der Leyen dizendo ser um ataque direto à Europa, nenhum orgão europeu falou no dia de hoje. O emsmo artigo cita ainda uma resposta do Kremlin e da NATO o que é, também, falso.

A CNN avançou ainda que o motivo teria sido um ciberataque russo, no entanto, desmentiu a notícia após uns minutos. A REN confirma um corte maciço no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica, que também está a afetar parte do território francês, com impacto em portugal a partir das 11h33.

Estão a ser ativados todos os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia, em coordenação com os produtores e operadores europeus de energia.

O SAPO24 sabe que a rede está a ser reposta progressivsamente, mas sem previsões de quando retornará na totalidade.