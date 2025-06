A patrulha rodoviária do Tennessee disse no X que os seus agentes estavam a ajudar a polícia “no local de um acidente de avião na Old Shelbyville Road” no centro do condado de Coffee.

“Algumas pessoas foram transportadas por via aérea para hospitais próximos”, disse, acrescentando que mais atualizações se seguiriam.

Imagens nas redes sociais mostram um pequeno avião branco com a parte dianteira enterrado na relva e a cauda partida.

A Administração Federal de Aviação disse que o avião era um Havilland Canada DHC-6 Twin Otter e que “caiu pouco depois de partir do Aeroporto Regional de Tullahoma, no Tennessee, por volta das 12h45, hora local, de domingo”.

“Vinte pessoas estavam a bordo. A FAA está a investigar”.

A imprensa local informou que o avião acidentado era utilizado para expedições de para-quedismo.