No ano passado foram aprovados 74 medicamentos inovadores pelo Infarmed, que conseguiu reduzir em mais de 200 milhões de euros as condições propostas pelas farmacêuticas.

O ano de 2019 foi um dos que registou o maior número de aprovações de inovação terapêutica.

No conjunto, em 2017 e 2018, cerca de 110 fármacos inovadores tinham sido aprovados pelo Infarmed.

Em janeiro, no âmbito do 27.º aniversário do Infarmed, o presidente fez um balanço da atividade da Autoridade Nacional do Medicamento e destacou as mais de 1.600 inspeções a todo o circuito do medicamento realizadas no ano passado, um “número nunca antes atingido”.

Muitas dessas ações de inspeção foram dirigidas à garantia de acesso e de disponibilidade dos medicamentos, um problema que se foi agravando em Portugal e que levou até a mudar a legislação.

O número de aprovações de medicamentos novos bateu recordes dos últimos anos. Segundo dados oficias do Infarmed fornecidos à agência Lusa, em 2016 foram aprovados 51, em 2017 foram 60, baixou para 40 em 2018 e em 2019 atingiu os 74 novos fármacos.