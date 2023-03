As instalações do comando nacional da Força Especial de Proteção Civil que hoje vão ser inauguradas em Almeirim, distrito de Santarém, têm um investimento de cerca de dois milhões de euros.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), esta infraestrutura resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Almeirim, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o MAI, sendo “única no país”, num investimento com apoio de fundos comunitários.

O MAI anunciou que as novas instalações do comando nacional da Força Especial de Proteção Civil "vão proporcionar a esta força e todo o dispositivo de proteção civil um conjunto de novas valências e de oportunidades de desenvolvimento de novos conceitos de resposta às ocorrências, traduzindo-se numa mais-valia para todo o sistema de proteção civil, quer ao nível do comando e controlo, quer ao nível do apoio de serviços e da preparação e aprontamento das forças de proteção e socorro”.

As instalações estão dotadas de uma sala de comunicações e operações, que irá possibilitar ao comando desta força “uma constante monitorização e acompanhamento das missões atribuídas aos diversos escalões e maximizará a capacidade permanente de comando e controlo sobre todos os meios e recursos disponíveis e empenhados a nível nacional”, refere o MAI

As instalações hoje inauguradas dispõem também de alojamentos, refeitório e cozinha, que permitirão que este espaço se constitua como uma Base de Apoio Logístico na época de incêndios florestais, que poderá acolher até três grupos de combate a incêndios.

A Força Especial de Proteção Civil, que sucede à Força Especial de Bombeiros e conhecida por “canarinhos”, é dotada de um comando próprio, organizada e inserida no dispositivo operacional da ANEPC, dependendo operacionalmente do Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A cerimónia de inauguração vai contar com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, presidente da ANEPC, Duarte da Costa, e presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro.