A instrução deste caso vai decorrer no tribunal de Monsanto, em Lisboa.

A instrução do processo foi pedida pelo advogado Lopes Guerreiro, defensor do arguido Rómulo Costa, que está em prisão preventiva no Estabelecimento prisional de Monsanto.

A investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que teve início em 2013, culminou na acusação de oito portugueses por recrutamento, adesão e apoio à organização terrorista Estado Islâmico (EI) e financiamento ao terrorismo.

No despacho de acusação, a que a agência Lusa teve acesso, é dito que os factos investigados “além da relevância pela sua extrema gravidade, são inéditos em Portugal”.