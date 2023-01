Este domingo, quando centenas de apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram a sede do Congresso Nacional numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o atual chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, circulam vários vídeos nas redes sociais em que agentes da autoridade, calmamente, registam em imagens a invasão e conversam com apoiantes.

Pouco tempo depois de começar a ser noticiada a invasão, foram surgindo várias denúncias nas redes sociais de que os manifestantes bolsonaristas conseguiram passar com facilidade pelo cordão policial em redor dos edifícios do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, acusando as autoridades de conivência com este grupo de extrema-direita.

Passada esta barreira, o caos instalou-se dentro desses mesmos edifícios, como é possível verificar pelas imagens que estão a ser difundidas.

Centenas de militantes radicais fiéis ao ex-chefe de Estado estão acampados em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, desde o dia seguinte às eleições de 30 de outubro, nas quais Lula da Silva derrotou Bolsonaro.

A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar repelir os manifestantes, que estavam concentrados no exterior do edifício.

As imagens impressionantes, que trazem à memória a invasão do Capitólio nos Estados Unidos da América por apoiantes do então Presidente Donald Trump, mostram uma verdadeira maré humana fluindo em direção ao Congresso, edifício onde se situam a Câmara dos Deputados e o Senado.

Jair Bolsonaro, que foi derrotado por Lula da Silva na segunda volta da eleição presidencial em 30 de outubro, deixou o Brasil no final do ano para os Estados Unidos.