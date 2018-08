Cientistas em Portugal conseguiram recriar em laboratório certas zonas do cérebro usando células estaminais, com resultados inéditos, uma vez que as células foram capazes de gerar matriz, a estrutura tridimensional que as sustenta no seu ambiente natural.

