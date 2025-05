Questionado pela Lusa sobre a possibilidade de serem alteradas as atribuições de gestão de equipamentos e fundos estruturantes para o setor do desporto, a secretaria de Estado explicou que “não está prevista nenhuma alteração no âmbito e funções atribuídas” à Fundação.

“Não está prevista nenhuma alteração dos estatutos, funções e responsabilidades do IPDJ”, acrescenta a mesma fonte, apesar da recente reunião quanto à operacionalização de um contrato-programa.

Este documento em concreto prevê 10 milhões de euros para reabilitar Centros de Alto Rendimento (CAR), e foi objeto de reunião entre os Comités Olímpico e Paralímpico, a secretaria de Estado, e representantes de federações e municípios, com a presença da Fundação do Desporto e do IPDJ.

Apesar disso, não está em cima da mesa “nenhuma alteração do modelo dos CAR”, assegura a mesma fonte, que nota que o contrato-programa de 65 milhões de euros para o desporto, a executar até 2028, foi assinado pelo IPDJ.

“Os 65 milhões de euros transferidos para o COP e CPP visam implementar cinco medidas e 14 programas anunciados pelo primeiro-ministro no passado dia 17 de dezembro, resultado de uma resolução do Conselho de Ministros”, acrescenta.