Um sismo foi hoje registado em Portugal, com epicentro a cerca de 30 quilómetros a sul de Sesimbra. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não há qualquer relação com o abalo de magnitude 5,3 registado em agosto.

"No dia 5 de setembro de 2024, pelas 02h26m (UTC), ocorreu um sismo de magnitude local M3.0 (escala de Richter), com epicentro a cerca de 30 km a sul de Sesimbra, em zona submersa", refere o IPMA. O abalo "não causou danos" e "deverá ter sido sentido com fraca intensidade, possivelmente com grau máximo III (MM56) nos concelhos de Setúbal, Sines e Sesimbra e eventualmente nalguns outros locais do distrito de Lisboa". Segundo o IPMA, "este evento insere-se na atividade normal do território, não sendo indicativo de um aumento da sismicidade em Portugal". Além disso, "não é possível estabelecer relação entre este sismo e o que ocorreu no passado dia 26 de agosto". A 26 de agosto, um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado às 05:11 nas estações da Rede Sísmica do continente, com epicentro a cerca de 60 quilómetros a oeste de Sines. O abalo foi sentido em várias zonas de Portugal e com maior intensidade nas regiões de Setúbal e Lisboa. Em termos de magnitude, foi o 10.º maior sismo desde o século XVI, de acordo com o IPMA. De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).