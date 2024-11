O IPMA tinha colocado anteriormente apenas os distritos de Beja e Faro sob aviso amarelo, a vigorar entre as 06:00 e as 12:00 de quinta-feira e entre as 06:00 as 15:00 de sexta-feira.

Numa atualização, o IPMA emitiu aviso amarelo de chuva também para os distritos de Lisboa e Setúbal, entre as 12:00 e as 18:00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos de Castelo Branco e Guarda face à previsão de queda de neve acima de 1.400/1.600 metros entre as 15:00 e as 21:00 de hoje.

As temperaturas mínimas vão oscilar hoje entre os 03 graus Celsius (na Guarda e em Bragança) e os 14 (em Faro) e as máximas entre os 12 (na Guarda) e os 22 (em Faro e Setúbal).

O IPMA colocou também sob aviso amarelo o grupo Central dos Açores (Faial, Pico, Terceira, Graciosa e S. Jorge) por causa da chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada até às 15:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) períodos de céu muito nublado com boas abertas, aumentando de nebulosidade para o fim do dia, e vento sudoeste fraco a bonançoso, rodando gradualmente para nordeste.

No grupo central prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva e aguaceiros por vezes forte, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e vento sul fraco a bonançoso, rodando para leste.

Para o grupo oriental (S. Miguel e Santa Maria) a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas e vento sueste bonançoso a moderado, rodando para nordeste.

Em Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo as temperaturas vão variar entre os 16 e os 21 graus e na Horta e em Ponta Delgada entre os 17 e os 21 graus.