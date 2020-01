“Nunca me passou pela cabeça que Oeiras fosse candidata a Capital Europeia da Cultura, mas a verdade é que temos tudo para uma candidatura muito forte e é muito importante Oeiras ganhar esta candidatura. Eu vou dar todo o gás à equipa, sendo que vamos ganhar sempre, seja qual for o resultado, porque vamos trabalhar muito”, afirmou Isaltino Morais no encerramento de uma conferência preparatória da candidatura, citado numa nota da autarquia.

O antigo secretário de Estado da Cultura Jorge Barreto Xavier, que é atualmente o diretor municipal da Educação, Desenvolvimento Social e Cultura de Oeiras, será o comissário da candidatura.

No encerramento da conferência preparatória da candidatura, que decorreu no Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, em Oeiras, Isaltino Morais destacou o trabalho que a autarquia já está a desenvolver na preservação do património cultural, nomeadamente na recuperação da Estação Agronómica Nacional.

Esta obra, referiu, deverá representar um investimento de cerca de oito milhões de euros.

A autarquia está ainda a negociar um acordo com o Governo para a aquisição do Convento da Cartuxa, em Caxias, prevendo, depois disso, investir quatro milhões de euros naquela infraestrutura.

Em novembro, o presidente da Câmara de Oeiras, no distrito de Lisboa, já tinha manifestado a intenção de apresentar uma candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, “a partir do momento em que o município tiver na sua posse o Convento da Cartuxa”.

Portugal já acolheu por três vezes a Capital Europeia da Cultura: primeiro em 1994 (Lisboa), em 2001 (Porto) e 2012 (Guimarães).

Os concursos para a atribuição da distinção são lançados seis anos antes, pelo que o processo de escolha da Capital Europeia da Cultura 2027 só se iniciará em 2021.