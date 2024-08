As Forças de Defesa de Israel (IDF) avançaram a notícia na rede social X. "Podemos agora confirmar: Mohammed Deif foi eliminado", escreveram.

Israel já tinha anunciado ter atingido o chefe do braço armado do Hamas, Mohammed Deif, num ataque a 13 de julho no sul da Faixa de Gaza que, segundo o movimento islamita, matou pelo menos 90 palestinianos. Contudo, só agora foi mesmo confirmada a sua morte.

Segundo a Sky News, Mohammed Deif era famoso por ser esquivo, mantendo o seu rosto fora do domínio público e só raramente aparecendo em mensagens de vídeo.

O comandante militar do Hamas era conhecido como "o convidado", por ficar em casas de simpatizantes diferentes todas as noites para evitar ser detetado, ou como "o gato com nove vidas", pela sua capacidade de escapar às tentativas de assassinato israelitas.

De recordar que, nas horas que se seguiram ao ataque surpresa do Hamas a Israel, Deif apareceu numa mensagem de vídeo gravada, anunciando o início daquilo a que chamou "Operação Tempestade de Al Aqsa".

Deif juntou-se ao Hamas por volta de 1990 e aprendeu a fabricar bombas com Yehya Ayyash, um reputado fabricante de bombas conhecido como "o engenheiro".

Foi acusado de ser o mentor de uma série de atentados suicidas a partir de 1995 e considerado pessoalmente responsável pela morte de dezenas de israelitas.

Uma fonte do Hamas, que conhece Deif desde a década de 1990, disse à Reuters que Deif tem estado no centro dos acontecimentos dentro do braço armado desde 1994 e que o seu sucesso devia-se à "falta de visibilidade" — a falta de fotografias no domínio público atestam isso mesmo.