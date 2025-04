A aposta tinha sido feita ainda no tempo do Como é que o Bicho Mexe, se Nuno Markl não parasse de roer as unhas tinha que ir de sua casa, na Parede, até Lisboa. Passaram anos, o humorista nunca deixou de roer as unhas e a caminhada nunca aconteceu. Isso valia-lhe a constante cobrança dos seus amigos Bruno Nogueira e Filipe Melo, até que a caminhada aconteceu hoje com ligeiras alterações, mas com muitos seguidores.

O podcast de Bruno Nogueira, Isso não se diz, tem conseguido fazer verdadeiras movimentações dos seus ouvintes, seja para reconhecer o trabalho de um malabarista de cruzeiro, seja para tentar patrocínios com marcas de cremes depilatórios masculinos, e até para promover momentos de "pppaz". E sempre que há estas ideias preferem que tudo seja envolto em mistério, para que a história completa fique apenas entre os três e os ouvintes.

Nuno Markl créditos: MadreMedia

À semelhança do que acontecia com os diretos em tempo de covid, Como é que o bicho mexe, os amigos do humorista Nuno Markl e Filipe Melo vão sendo os convidados mais requisitados. Foi no episódio ao vivo que o tema da aposta voltou e se cruzou com outro tema recorrente, a tentativa de Bruno Nogueira comer de forma mais saudável.

Juntaram os dois e ali ficou combinado: dia 27 de abril encontrar-se-iam com os ouvintes em Belém para uma caminhada até ao Colombo, onde Bruno Nogueira entraria para comprar "stivia ou stévia" enquanto os ouvintes gritavam em uníssono "stevia, stevia" "para as pessoas acharem que é um culto". Depois, "para ser esquisito" todos dispersariam sem tentar falar com os três amigos ou explicar a quem por ali passasse o que aconteceu. E assim foi.

"Podemos contar convosco?" Perguntaram àqueles que assistiam ao programa ao vivo. Ora, depois de em 2020 os fãs do trio terem permitido que se celebrasse o Natal maio restavam poucas dúvidas que hoje a caminhada fosse reunir centenas de pessoas, tal como aconteceu.