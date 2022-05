A revogação da condecoração de Cavaleiro da Grande Cruz da Ordem da Estrela de Itália atribuída ao chefe do Governo russo, Mikhail Mishustin, e também ao ministro da Indústria e Comércio, Denis Manturov, surge num decreto assinado pelo Presidente da República, Sergio Mattarella, e publicado no Diário Oficial do Estado.

Outro decreto presidencial também revogou a condecoração de Comandante da Ordem da Estrela de Itália atribuída a Viktor Leonidovich Evtukhov, secretário de Estado da Federação Russa, e a Andrei Kostin, presidente do VTB, com base na “indignidade”.

Esta nova iniciativa italiana contra o regime do Presidente russo, Vladimir Putin, vem juntar-se às apreensões de bens de oligarcas russos, abrangidos pelas sanções impostas pela União Europeia (UE) a Moscovo na sequência da invasão da Ucrânia, no valor de centenas de milhões de euros.

Há algumas semanas, a Itália confiscou o iate “Scheherazade”, embarcação que se encontrava num estaleiro naval na Marina di Carrara (centro) e que, de acordo com a equipa de investigação do líder russo da oposição e atualmente detido Alexei Navalny, pertence a Putin.