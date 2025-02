— “Identificação dos responsáveis pelos tratamentos de dados e verificação do cumprimento das boas práticas;

— Aconselhamento para aplicação de medidas corretivas face a práticas em desconformidade;

— Acompanhamento da evolução das orientações das autoridades de controlo e da legislação, doutrina e jurisprudência relativa à proteção de dados pessoais, bem como atualizar as práticas internas em conformidade com essas alterações;

— Dar resposta aos pedidos de exercício dos direitos e solicitações dos titulares dos dados;

— Contactos com a autoridade de controlo;

— Elaboração de relatórios de análise e diagnóstico em matéria de tratamento de dados pessoais relativos às áreas de cada empresa;

— Análise de tratamentos de dados pessoais no contexto laboral;

— Verificação da licitude do tratamento, lealdade e transparência, minimização dos dados, limitação da conservação e segurança de clientes, alunos e trabalhadores

(consoante os casos);

— Elaboração ou revisão de documentos com vista a cumprir os deveres de informação, tais como, por exemplo, Termos e Condições de acesso a plataformas digitais ou espaços físicos;

— Avaliação de serviços de apoio ao cliente, com vista a garantir o cumprimento das normas relativas à proteção de dados pessoais”