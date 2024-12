O belo pinheiro de natal, com cheiro a natureza, é o mais apreciado nas casas de família, bem mais que o modesto pinheiro artificial. Ninguém discute isso, nem se questiona a opção, mas há pinheiros e pinheiros que se podem cortar.

“Tem tudo de ser feito de forma sustentável. Simplesmente não se pode ir a uma área da floresta e cortar o pinheiro que mais gosta. Existe algo que muitos não conhecem que é a desflorestação, cortar pinheiros de uma forma desordenada provoca isso mesmo, que uma determinada área da floresta seja desflorestada”, diz ao SAPO24 Henrique Daniel, Mestre em Silvicultura, dando conselhos a quem quiser optar por um pinheiro natural nesta época natalícia.

“Felizmente, todos os anos, existem já iniciativas quer das autarquias e mesmo dos bombeiros para a aquisição deste tipo de árvores. Estas, ao contrário daquelas que as pessoas vão arrancar a uma floresta, foram cortadas de uma forma sustentável ou para manter um terreno limpo de forma a prevenir incêndios. São estas que as pessoas devem optar, até porque depois há iniciativas também para a recolha das mesmas, de forma a que no final esses mesmos pinheiros possam ser transformados de várias formas para ajudar a natureza, nomeadamente em biomassa”, salienta Henrique Daniel, que dá também outro conselho às pessoas.

"Simplesmente não se pode ir a uma área da floresta e cortar o pinheiro que mais gosta. Existe algo que muitos não conhecem que é a desflorestação, cortar pinheiros de uma forma desordenada provoca isso mesmo" Henrique Daniel, Silvicultor

“Podem, por exemplo, optar pela compra de um pinheiro, num qualquer local que os venda, mais pequeno e seguir a sua evolução ao longo do ano. Ter um pinheiro a crescer para a época de Natal e depois, no final, devolvê-lo ao seu território, fazendo o mesmo no ano seguinte. As pessoas não têm ideia, mas um pinheiro com uma altura de dois metros, por exemplo, demora cerca de cinco anos a atingir essa altura, além de fornecerem ar e prenderam o CO2. É um crime, mas mesmo um crime, cortar um pinheiro de forma desordenada”, diz o especialista.

A questão que se coloca então é: a melhor opção será então um pinheiro natural recolhido de forma sustentável ou uma árvore artificial?

“Tudo tem prós e contras. Mas como disse, um pinheiro recolhido de forma sustentável é uma escolha equilibrada, pois muitas vezes é feita uma monda para limpar as florestas e esses que são cortados são totalmente uma excelente opção. Já os artificiais são sempre artificiais e libertam imensos químicos. Tudo também tem muito a ver com a forma como nos livramos de ambos, seja do natural ou do artificial. Mandar fora um pinheiro natural para uma floresta pode ter um efeito corrosivo ou ser mesmo um acelerador de incêndios, há formas adequadas de nos livrarmos deles. Já os artificiais, se não forem corretamente destruídos, podem levar anos e anos para se decomporem, libertando imensos químicos tóxicos”, refere.

"Tudo também tem muito a ver com a forma como nos livramos de ambos, seja do natural ou do artificial"

Em Portugal, as últimas estatísticas apontam para que a opção por pinheiros naturais sejam um pouco acima dos 10%, com clara queda para os pinheiros artificiais.

“São dados de pesquisas, mas isso não impede que dos 10%, imaginemos que sejam 500 mil árvores, metade seja cortada de forma desordenada e aí estaremos a falar de 250 mil árvores. São muitas árvores, seria uma desflorestação perigosa. O meu conselho é as pessoas informarem-se antes de se colocarem num carro, em família, para irem proceder ao corte numa floresta, estão a matar uma árvore e a colocar em perigo a organização da floresta. Os filmes ajudam muito a isto, mas volto a dizer, informem-se. Hoje em dia basta irem ao Google e colocarem a frase: onde adquirir um pinheiro natural?. Vão surgir imensas oportunidades sustentáveis e de certeza que as autarquias locais têm muitos à disposição”, salienta o sivicultor.

O Pinheiro Bombeiro

Para quem não sabe, existe também uma iniciativa chamada de pinheiro bombeiro, que serve também para ajudar estes profissionais.

Na prática uma pessoa pode alugar um pinheiro, sendo que parte do montante gasto reverte para a compra de material profissional para apoiar os Bombeiros Voluntários.

No final do aluguer do pinheiro, este pode ser devolvido para depois ser transformado em biomassa, fazendo com que o aluguer termine também de forma sustentável.

Lançado em 2017, o Pinheiro Bombeiro é uma iniciativa solidária que consiste em retirar pinheiros da natureza, para manter os terrenos limpos e prevenir incêndios.