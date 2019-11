Segundo a fonte, às 11:30, a circulação rodoviária fazia-se sem qualquer restrição em todos os troços do maciço central da serra da Estrela.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde, e aguaceiros, em especial no litoral Norte e Centro, até meio da tarde, que poderão ser de neve acima de 800/1.000 metros.