“Estava ansioso por este momento, por sair do hospital com um dos melhores atestados de saúde já tive há muito tempo, há muitos anos. Agora é uma realidade e um dos momentos mais felizes da minha vida”, disse o paciente de 62 anos.

Refira-se que Slayman é a terceira pessoa a receber um órgão de um porco geneticamente modificado, sendo que os outros dois receberam um coração, mas acabaram por morrer. David Bennett viveu dois meses com um coração de porco geneticamente, ao passo que Lawrence Faucette, 58 anos, morreu em novembro do ano passado, após receber um transplante em setembro.

No caso de Slayman, não foram observados sintomas de rejeição, a ameaça que paira sobre esses transplantes. “Estou entusiasmado por voltar a passar tempo com a minha família, amigos e entes queridos, livre do fardo da diálise que afetou a minha qualidade de vida durante muitos anos. Quero agradecer a todos que viram a minha história e enviaram-me votos de felicidades, principalmente aos pacientes que aguardam um transplante de rim. Hoje é um novo começo, não só para mim, mas para eles também", referiu Slayman.