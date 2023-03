A Assessoria do antigo presidente do Brasil Jair Bolsonaro confirmou que este regressará ao país natal no próximo dia 30 de março.

O ex-presidente partiu para os Estados Unidos da América dois dias antes do término do seu mandato, quebrando a tradição de passagem ao seu sucessor.

Segundo a CNN Brasil, Bolsonaro sai de Orlando, nos Estados Unidos, no dia 29 de março às 21h55 (mais quatro em horas em Lisboa), e chega ao Brasil de manhã.

O Partido Liberal está a preparar uma operação logística para que o regresso do antigo presidente se torne num evento político, com o objetivo de mobilizar os apoiantes de Bolsonaro, numa tentativa de fazer uma demonstração pública de força política.

O retorno do antigo presidente coincide com a viagem do atual presidente, Lula da Silva, à China.