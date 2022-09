A agência meteorológica japonesa alertou hoje para os riscos "sem precedentes" de um furacão no mar "muito perigoso" que se dirige para a ilha de Kyushu, localizada no sul do arquipélago.

A agência pediu aos moradores que se refugiassem antes da passagem do Nanmadol, que soprava hoje com rajadas de 270 km/h, um tufão classificado como uma tempestade "severa", o nível mais alto da agência. O tufão deve aproximar-se no domingo da prefeitura de Kagoshima, localizada a sul da ilha de Kyushu, antes de seguir para norte na terça-feira, em direção à ilha principal do arquipélago, segundo a mesma fonte. "Existem riscos de tempestades sem precedentes, ondas altas, inundações e chuvas recordes", disse o chefe do serviço de previsão da Agência Meteorológica do Japão, Ryuta Kurora. "Devemos ter o máximo de cautela", acrescentou, pedindo aos moradores que se retirem rapidamente porque "é um tufão muito perigoso". O chefe de serviço disse ainda que a agência meteorológica pode emitir um alerta máximo ainda hoje para a região de Kagoshima, sendo o primeiro alerta especial relacionado com um tufão emitido fora da área de Okinawa desde que o sistema foi estabelecido em 2013. "O vento será tão forte que algumas casas podem desmoronar", disse Ryuta Kurora, alertando também sobre enchentes e deslizamentos de terra. Uma "ordem" de retirada – nível quatro em uma escala de cinco – foi emitida para 330 mil moradores da cidade de Kagoshima, tendo as autoridades pedido que as pessoas fossem para abrigos. No Japão, estes alertas não são obrigatórios e, durante eventos climáticos extremos anteriores, as autoridades chegaram a lutar para convencer os moradores a procurar abrigo o mais rápido possível. O Japão está atualmente no meio da temporada de tufões, sendo por ano atingido por cerca de 20 tempestades deste tipo. Antes da chegada da tempestade, os cancelamentos de voos começaram a afetar aeroportos regionais, incluindo Kagoshima, Miyazaki e Kumamoto, de acordo com os 'sites' da Japan Airlines e All Nippon Airways.