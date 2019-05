“Portugal não está condenado ao atraso. É possível realizar outra política, invertendo o caminho que tem sido seguido”, disse o líder dos comunistas.

Jerónimo de Sousa, que falava hoje na conferencia do Jornal de Notícias sobre o tema ‘Portugal ao espelho: As prioridades e visões dos líderes partidários para o futuro do país’, afirmou, no entanto, que a atual política confirma “a opção de manter o país agarrado a uma trajetória de défice”.

“Manter-se a atual política nos seus traços essenciais e vingarem-se as opções inscritas no programa de estabilidade para 2019-2023 confirma a opção de manter o país agarrado a uma trajetória do défice que impõe níveis inaceitavelmente reduzidos de investimento e financiamento dos serviços públicos”, sustentou.

Na visão do líder dos comunistas, o país "andará mesmo para trás" se não enfrentar o "gravoso sobressalto" da situação financeira mundial como "uma política de afirmação soberana".