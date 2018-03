No debate parlamentar quinzenal com o primeiro-ministro, António Costa respondeu com ironia à ironia de Jerónimo de Sousa e propôs mesmo mudar a "metodologia de trabalho" entre o executivo, o PS, o BE, o PCP e o PEV - dos atuais contactos separados para reuniões ou encontros "todos ao mesmo tempo".

"Garantiu aqui à deputada Catarina Martins [coordenadora do BE] que será a primeira a saber. Por mim, não me importo de ser o último, mas que os primeiros sejam esses trabalhadores, que estão à espera de uma resposta concreta porque foi o Governo quem lhes criou as expectativas", afirmou Jerónimo de Sousa, que interveio após o diálogo entre Costa e a líder bloquista.

O PCP tem vindo a defender pensões de reforma sem quaisquer penalizações, nem por antecipação nem pelo denominado fator de sustentabilidade, para as pessoas com 60 anos e 40 anos de descontos para a Segurança Social, enquanto o executivo socialista, em 2017, só admitiu a meta dos 60 anos e 46 de descontos anos.