O vereador das Finanças, João Paulo Saraiva, vai substituir Duarte Cordeiro na vice-presidência da Câmara Municipal de Lisboa e Carlos Castro é o novo membro do executivo, anunciou hoje à Lusa fonte oficial da autarquia.

João Paulo Saraiva substitui Duarte Cordeiro, hoje nomeado secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e Assuntos Parlamentares, cuja saída implicará uma redistribuição de pelouros, que deverá ser conhecida na segunda-feira, adiantou a mesma fonte do executivo municipal, liderado pelo socialista Fernando Medina.

O vereador João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito nas listas do PS) continuará a ser responsável pelos pelouros dos Recursos Humanos, Finanças e Sistemas de Informação, além de assumir a vice-presidência.

Duarte Cordeiro, até agora responsável pelos pelouros de Economia e Inovação, Serviços Urbanos e Desporto vai integrar o executivo de António Costa (PS), assumindo o cargo de secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares.

Nesta remodelação, entram ainda para XXI Governo Constitucional três outros novos secretários de Estado: Maria do Céu Albuquerque para o Desenvolvimento Regional; Jorge Moreno Delgado para as Infraestruturas, e Alberto Miranda para Adjunto e das Comunicações.

Estas mudanças acontecem na sequência da escolha do até agora ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para número um do PS às eleições europeias, lista que também deverá incluir a titular cessante da pasta da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.

O Presidente da República vai dar posse aos novos governantes na segunda-feira, às 15:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.