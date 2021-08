O presidente dos Estados Unidos considera a retirada do Afeganistão um "extraordinário sucesso", dizendo que nenhuma outra nação seria capaz de um feito semelhante. O último avião norte-americano saiu do Afeganistão pouco depois da meia-noite desta terça-feira, duas décadas após o início da guerra.

"Completámos uma das maiores pontes aéreas na história", disse Joe Biden, na Casa Branca. "Nenhuma nação alguma vez fez, em toda a história, algo semelhante; apenas os Estados Unidos tinham a capacidade, a vontade e a habilidade para o fazer."

Os talibãs conquistaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO, que se encontravam no país de 2001, na sequência do combate à Al-Qaida após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

Os Estados Unidos dizem que conseguiram retirar cerca de 123 mil pessoas do país antes da data limite para a saída, 31 de agosto.

Joe Biden defende que os Estados Unidos estavam "preparados quando as forças de segurança afegãs (...) não aguentaram tanto tempo quanto todos esperavam." Biden admite que as forças armadas do Afeganistão colapsaram antes do esperado, mas diz também que deu ordens "à equipa de segurança nacional [dos Estados Unidos] para se preparar para qualquer eventualidade, incluindo essa."