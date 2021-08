“Fomos para o Afeganistão há quase 20 anos com objetivos claros: capturar aqueles que nos atacaram em 11 de setembro de 2001 e garantir que a Al Qaeda não pudesse usar o Afeganistão como base para nos atacar novamente. Fizemos isso”, começou por dizer Joe Biden na sua declaração à nação sobre a situação no Afeganistão.

Para o presidente norte-americano, os Estados Unidos da América conseguiram cumprir o principal objetivo naquele país: parar uma organização terrorista. Não criar uma democracia, sublinhou.

“A nossa missão no Afeganistão continua a ser a mesma que era há muitos anos, prevenir um ataque terrorista no nosso país”, disse Biden, explicando que “as ameaças expandiram-se para mais países”.

O presidente dos EUA salientou que a "missão no Afeganistão nunca foi pensada para ser a construção de uma nação, nunca foi destinada a criar uma democracia central e unificada".

Joe Biden reforçou ainda que mantém a sua decisão de retirada das tropas norte-americanas.

"Eu mantenho a minha decisão... Sempre prometi ao povo americano que seria sincero. A verdade é que isto se desenrolou mais depressa do que tínhamos previsto. (...) Os líderes políticos do Afeganistão desistiram e fugiram do país, os militares afegãos entraram em colapso, por vezes sem sequer tentarem lutar".

"Não há qualquer hipótese de mais um ano, mais cinco anos ou mais 20 anos de botas americanas no terreno fazerem alguma diferença", referiu, afirmando ainda que “é errado” solicitar às tropas americanas que lutem quando as tropas afegãs não o fariam.

Biden acusou ainda o antigo presidente afegão, Ashraf Ghani, de recusar conselhos para tentar chegar a um acordo diplomático com os talibãs, assim como de ter falhado na luta contra os talibãs e no combate à corrupção.

Joe Biden encurtou a estadia em Camp David, a estância de férias dos presidentes norte-americanos. Inicialmente, estava planeado ficar até quarta-feira, mas os planos tornaram-se insustentáveis perante o controlo do Afeganistão pelos talibãs e da retirada caótica realizada pelas forças norte-americanas no aeroporto de Cabul.

Durante o último discurso público sobre o Afeganistão, Biden defendeu repetidamente a decisão de retirar os últimos soldados norte-americanos até 31 de agosto, no máximo, confiando o destino do país a um governo e soldados afegãos agora derrotados.

Em vez de uma retirada ordenada, apoiada pela opinião pública, os norte-americanos testemunham um desastre humilhante, que conclui 20 anos de intervenção militar, a guerra mais longa travada pelo país.

Entretanto, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que todos os voos civis e militares foram suspensos no aeroporto de Cabul, quando uma multidão de afegãos invadiu a pista para tentar desesperadamente deixar o país.

“As forças militares dos EUA estão lá e a trabalhar com outros militares, turcos e internacionais, para dispersar as pessoas. Não sabemos quanto tempo vai demorar”, acrescentou.