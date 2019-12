Numas eleições em que votaram 1550 pessoas, José Manuel Bolieiro colheu 1526 votos, ou seja 98,5%, um resultado que não o deixa “nem defraudado, nem eufórico”, confessa, sublinhando que “a candidatura única vale, sobretudo, pelo consenso”.

“Há, efetivamente uma maturidade para a coesão do partido com uma candidatura única, com o reconhecimento e a responsabilidade da importância do PSD se reorganizar, reforçar a sua credibilidade, e apostar numa mensagem de confiança para os Açores e os açorianos”, prosseguiu o também presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

O vice-presidente de Rui Rio na direção nacional do PSD conta “com todos” para “fazer do partido um grande partido de alternativa na governação dos Açores”.

As eleições internas no partido foram marcadas, no fim de outubro, pelo Conselho Regional do PSD/Açores, estando ainda agendado um congresso regional para 17, 18 e 19 de janeiro, tendo Bolieiro, anunciado a sua candidatura a líder da estrutura em 14 de novembro.