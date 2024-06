Os amigos do jovem britânico desaparecido em Tenerife apelaram às polícias britânica e espanhola para que enviem reforços para ajudar nas buscas, uma vez que recorreram eles próprios à procura de provas e a conversa com potenciais testemunhas, conta o The Guardian.

A polícia da ilha está à procura de Jay Slater, oriundo de Lancashire, Inglaterra, desde a manhã de segunda-feira com a ajuda de drones e de um helicóptero.

Contudo, a área onde desapareceu, na reserva natural de Rural de Teno, é tão vasta e acidentada que os amigos referem que é necessário chamar equipas de busca especializadas do Reino Unido e do continente espanhol para ajudar.

Lucy, uma amiga de Jay Slater, comunicou o desaparecimento do jovem depois de ter recebido uma chamada dele por volta das 8h15 da manhã do dia em que desapareceu, na qual informou que não sabia onde estava, que estava com sede e que tinha apenas 1% da bateria no telemóvel.

Através das redes sociais, os amigos identificaram a casa para onde Jay se dirigiu com pessoas que conheceu num festival de música na noite anterior ao seu desaparecimento. Também falaram com pessoas da localidade, que informaram que essas mesmas pessoas já tinham regressado ao Reino Unido.

Os amigos de Slater alertam para o facto de possivelmente estes homens não terem sido contactados pela polícia antes de deixarem a ilha, para ver se tinham informações vitais sobre os últimos movimentos conhecidos do jovem.

Também vasculharam a vegetação rasteira, encontrando sacos, roupas e outros detritos provavelmente deixados pelos turistas, entre as grutas, rochas, catos e bananeiras que compõem a paisagem.

"Isto tem de ser levado a sério", acrescentou Lucy, dizendo acreditar que a polícia britânica pode ter recursos especializados que poderiam ajudar as forças locais.

A jovem disse ainda que os amigos e a família precisam de mais apoio, pois estavam a ter dificuldades em obter informações e em comunicar com a polícia local.

Segundo a BBC, a polícia de Lancashire refere estar a “apoiar a família” e mantém o contacto com o consulado em Tenerife.