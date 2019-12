“Eu assumo esta responsabilidade. A procuradoria, o Ministério Público e a Comissão Anti-Corrupção fizeram as suas investigações e se quiserem podem acusar-me a mim”, disse hoje no Tribunal de Díli.

O antigo chefe de Estado foi ouvido hoje como testemunha da defesa, no caso do ex-presidente do parlamento Vicente da Silva Guterres, que está acusado de benefício económico, no âmbito de um processo de compra de viaturas para os deputados, há mais de 10 anos.

Vicente da Silva Guterres é coarguido no caso com duas outras pessoas, Rui Amaral, à data secretário do Parlamento Nacional, e Francisco Guterres, então responsável de aprovisionamento do Ministério das Finanças.

O caso remonta ao período conturbado do início de 2008, depois do atentado contra José Ramos-Horta, então Presidente da República, que é substituído interinamente em funções pelo então presidente do parlamento, Fernando Lasama de Araújo.

Quando assume funções, já estava a decorrer um processo, iniciado por Lasama, para a compra dos carros, tendo sido solicitados orçamentos a várias empresas, das quais, após avaliação, Guterres escolhe a Midori Motors.

A sala de audiências encheu para ouvir o testemunho, com dezenas de pessoas em pé e a acompanhar a audiência no exterior da sala onde foi ouvido Xanana Gusmão.

O então primeiro-ministro foi instado a comprovar a sua assinatura em dois documentos, nomeadamente os contratos de compra das viaturas, um de junho de 2008 feito por ajuste direto e outro de dezembro do mesmo ano, depois de um concurso internacional.

33.400 dólares (30.100 euros) por carro – e era o mais barato

Questionado pelo facto de ter sido tomada a opção de ajuste direto com a Midori Motors, Xanana Gusmão explicou que lhe foi feito chegar uma justificação do “caráter excecional” desta compra, tendo sido feita uma “prospeção de mercado” que confirmou que o preço da Midori – 33.400 dólares (30.100 euros) por carro – era o mais barato.