Também o alemão Manfred Weber deixou elogios a Juncker, considerando que a história dos últimos anos foi “um grande registo de sucessos na União Europeia”.

Em particular, o líder parlamentar do PPE comparou a situação económica “muito difícil” de há cinco anos com a atual, em que “há mais gente do que nunca a ter emprego na União Europeia”.

Por outro lado, Weber destacou a capacidade de Juncker de juntar “diferentes países e diferentes famílias políticas” e deixou o seu desejo se lhe vier a suceder: “Manter a Europa junta”.

De acordo com fontes do grupo do PPE, há a convicção de que, como vencedor das últimas eleições europeias, o partido deve ter direito ao cargo máximo da União Europeia.

As mesmas fontes salientam que, sem o PPE, não há uma maioria qualificada nem no Conselho Europeu, nem no Parlamento, considerando já um “ponto de partida” para o compromisso que esta família política apenas pretenda o lugar da presidência da Comissão Europeia, ficando os restantes altos cargos europeus para serem negociados entre as restantes maiores famílias políticas (socialistas e liberais).

Sobre a oposição de mais de uma dezena de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), entre os quais o primeiro-ministro português, António Costa, à nomeação do alemão para a presidência da Comissão Europeia por falta de experiência executiva, as fontes do grupo do Partido Popular Europeu contrapõem que a exigência de tais critérios é até “pouco democrática” e não é utilizada em cargos nacionais.

Por outro lado, sublinham, Weber é líder parlamentar da “maior família política europeia”, o que representa outro tipo de experiência.

Quanto ao jantar da passada sexta-feira, que juntou seis primeiros-ministros em Bruxelas, incluindo António Costa, é encarado pelo grupo do PPE como “uma troca de ideias”, dando-se maior relevo ao périplo que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, tem feito por vários países, no qual já passou por Portugal.

Se Manfred Weber for o próximo presidente da Comissão Europeia, esta será a primeira vez que um membro eleito do Parlamento Europeu ocupará este cargo, destacam ainda.

As negociações para a escolha dos cargos institucionais de topo da UE incluem as presidências do Parlamento, Comissão e Conselho, o cargo de Alto Representante para Política Externa e a liderança do Banco Central Europeu (BCE).

O Conselho Europeu, presidido por Donald Tusk, deverá tomar uma decisão final na cimeira de 20 e 21 de junho, podendo o futuro ou futura presidente da Comissão ser eleito pelo Parlamento Europeu no mês seguinte.