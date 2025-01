"É um alívio estar agora em remissão e continuo concentrada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha sofrido um diagnóstico de cancro sabe, é preciso tempo para se adaptar a uma nova normalidade. No entanto, estou ansiosa por um ano cheio de realizações. Há muito por que esperar. Obrigado a todos pelo vosso apoio contínuo", escreveu Kate Middleton nas redes sociais, após ter visitado o hospital onde foi tratada.

"Queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por ter cuidado tão bem de mim durante o ano passado. Os meus sinceros agradecimentos vão para todos aqueles que, calmamente, caminharam ao lado do William e de mim à medida que íamos ultrapassando tudo. Não podíamos ter pedido mais. Os cuidados e conselhos que recebemos ao longo do meu tempo como doente foram excecionais", afirmou ainda.

Catherine desapareceu repentinamente dos holofotes da imprensa após o Natal de 2023.

Depois de ser hospitalizada em janeiro de 2024 para uma “cirurgia abdominal”, anunciou em março que estava com cancro, sem especificar a sua natureza.

A mulher de William, herdeiro da coroa britânica, foi submetida a quimioterapia, que terminou em setembro. Até ao momento, não se sabia onde tinha recebido o tratamento.