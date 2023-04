Em comunicado, a Câmara do Porto informou que o largo será fechado, em toda a extensão, e que o condicionamento será entre as 10h30 – altura prevista para o disparo - e as 10h45.

“Pelo mesmo motivo e período, torna-se necessário estabelecer sentido único de trânsito norte-sul na Rua do Bom Sucesso, no troço compreendido entre o Largo de Ferreira Lapa e a Rua de S. Paulo”, acrescenta a autarquia.

A empreitada da Linha Rosa da Metro do Porto implica que sejam “criados três poços de emergência e ventilação, que terão ligação à superfície na Praça de Parada Leitão, na Rua de Miguel Bombarda e no Largo de Ferreira Lapa”, assinala a nota de imprensa.

“Precisamente neste terceiro local, os últimos metros em profundidade terão de ser abertos com recurso a pequenas cargas de explosivos”, relata o comunicado.

A câmara informa que os trabalhos estão “devidamente autorizados pelas entidades competentes, dispõem da respetiva Licença Especial de Ruído e serão precedidos por breves avisos sonoros de alerta, o que significa que o impacto é pontual e reduzido”.

Neste contexto, ”na via pública, será montado um perímetro, com acompanhamento policial, para assegurar o distanciamento necessário”.

A autarquia do Porto esclarece ainda que no período de preparação e de concretização do disparo, “o terminal do Bom Sucesso estará inacessível, pelo que as linhas da STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto] com fim de linha nesse equipamento serão desviadas para a Rua de S. Paulo”.

“Quanto às linhas que atravessam o Largo de Ferreira Lapa com paragem no lado sul, serão desviadas para a Rua de Júlio Dinis”, assinala a nota de imprensa, que confirma que todos os condicionamentos de trânsito serão assegurados pela Polícia.