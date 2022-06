O alargamento do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com a integração da Argentina e do Irão já começou, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, durante uma visita ao Turquemenistão.

“Tanto a Argentina como o Irão são candidatos dignos e respeitáveis (…) O mais importante é que o processo preliminar tenha começado”, declarou Lavrov em conferência de imprensa, após uma reunião com os seus homólogos dos países limítrofes do Mar Cáspio, em Ashgabat. O chefe da diplomacia russa disse que, durante as recentes cimeiras do BRICS, a Rússia sublinhou a sua vontade de avaliar a expansão deste grupo e o Presidente russo, Vladimir Putin, “sublinhou que este debate é justificado e oportuno”. Lavrov sublinhou que a entrada de um determinado país no bloco deve ser consensual e salientou que “o principal critério é, acima de tudo, garantir a eficácia futura e aumentar os resultados práticos da organização”. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, tinha anunciado segunda-feira, na rede social Telegram, que a Argentina e o Irão apresentaram oficialmente os seus pedidos de adesão ao grupo BRICS. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram