A ideia de um coligação pré-eleitoral entre o PSD e o CDS começou a ganhar vida antes das eleições diretas dos sociais democratas, mas morreu pouco tempo depois, mesmo que a vitória de Rui Rio sobre Paulo Rangel tenha dado mais força a essa possibilidade.

A Comissão Política Nacional decidiu hoje que o PSD irá a votos sozinho nas próximas legislativas, sem qualquer coligação pré-eleitoral com o CDS-PP, confirmou à Lusa fonte oficial social-democrata. De acordo com a mesma fonte, não houve uma votação, mas “a pronúncia” da maioria dos membros da direção por listas próprias do PSD.

Desta forma, o Conselho Nacional do PSD, que se irá reunir a partir das 21:00, já não irá votar qualquer coligação eleitoral, uma possibilidade prevista que estava contemplada na ordem de trabalhos.