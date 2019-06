“Nós temos um problema grande com as culturas intensivas e superintensivas no Alentejo. É um problema de ordenamento do território, é um problema de solos e de água, é um problema de saúde pública”, argumentou a líder do BE, em Alfundão, no concelho de Ferreira do Alentejo (Beja).

Após conversar com habitantes da povoação, que se queixam da instalação de uma plantação de amendoal “mesmo às portas da aldeia”, a curta distância do centro cultural e da escola do 1.º ciclo, Catarina Martins lembrou aos jornalistas que o BE apresentou no parlamento propostas sobre as culturas intensivas e superintensivas.

“O BE tem propostas na Assembleia da República para fazer três coisas essenciais”, mas estas aguardam “desde maio”.

“É preciso travar imediatamente novos terrenos com culturas intensivas e superintensivas, ter rapidamente novas regras sobre os fitofármacos” e “fazer o estudo do que é preciso criar, os corredores ecológicos e a distância de segurança entre a cultura intensiva e as populações”, resumiu.

O Governo tem “vindo a dizer que está tudo bem”, mas Catarina Martins contrapôs que o BE é chamado “várias vezes” por quem “sente na pele os problemas de saúde e ambientais crescentes”.