Os andaimes de um prédio em obras estão em risco de ceder. As autoridades estão no local a avaliar a situação.

À LUSA, fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) da Câmara Municipal de Lisboa explicou que se "verificou-se que as torres do andaime e chapas de cobertura, na Rua das Flores, cederam e ficaram instáveis devido ao vento registado".

De acordo com a mesma fonte, ao início da tarde era esperada a chegada de meios, nomeadamente gruas, para a desmontagem do andaime, acionados pelo empreiteiro responsável pela obra, que está a assegurar os trabalhos.

Mais de 40 ocorrências foram registadas desde as 00:00 de hoje, a maioria na Grande Lisboa e em Setúbal, devido ao mau tempo, segundo informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o IPMA, o estado do tempo no continente vai estar condicionado a partir de hoje por “sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direção à Europa”, por influência da depressão Babet, o que dará origem a precipitação, por vezes forte e persistente e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas.

Atualizada às 16h com declarações do SMPC.