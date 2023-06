“Expus à presidente Von Der Leyen as preocupações do Brasil com o instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de incumprimento”, afirmou Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, numa declaração ao lado da presidente da Comissão Europeia.

O chefe de Estado brasileiro sublinhou ainda que “a premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções”.

“Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do Acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil”, disse.

Estas afirmações acontecem numa altura em que a UE aguarda contrapropostas do Mercosul (do qual fazem parte Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) ao instrumento de garantias ambientais proposto pelos europeus nas novas negociações do acordo comercial que ambos os blocos assinaram em 2019 e que está pendente de ratificação.

Enquanto a UE exige garantias de que não importará produtos do Mercosul que contribuam para a desflorestação ou para as alterações climáticas, alguns membros do Mercosul, como o Brasil, pedem para renegociar o que já foi acordado sobre compras governamentais.

Por outro lado, Ursula Von der Leyen afirmou que chegou a “hora de concluir o acordo”, sublinhando confiança numa conclusão no “mais tardar até final do ano”.

“Mandámos uma carta como um instrumento adicional e aguardamos a sua resposta”, disse.

“Esse acordo é mais do que um acordo comercial, é uma plataforma para diálogo”, é um compromisso a longo prazo, frisou a responsável europeia.

Von der Leyen está hoje no Brasil, na sua primeira paragem de uma viagem de quatro dias em que também se reunirá com os presidentes da Argentina, Chile e México.