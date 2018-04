O ex-presidente brasileiro Lula da Silva permanece à frente das intenções de voto para as eleições presidenciais de outubro, segundo uma sondagem do Datafolha hoje divulgada.

Preso a 07 de abril, o candidato, fundador do Partido dos Trabalhadores, reúne 31% das intenções de voto, seguido do candidato de extrema direita Jair Bolsonaro, com 15%.

Marina Silva, ex-ministra do ambiente do governo de Lula, conta com 10% das intenções de voto.

Esta sondagem do Datafolha, realizada entre os dias 11 e 13 de abril, revela um recuo do ex-chefe de estado que, nas sondagens de janeiro, tinha conseguido 37% das intenções de voto, contra 16% de Bolsonaro.

O atual presidente Michel Temer, que pode recandidatar-se, reúne 2% das intenções de voto.

O ex-Presidente brasileiro começou a cumprir pena em Curitiba em conformidade com uma ordem judicial pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável por julgar os casos de corrupção relacionados a Operação Lava Jato.

Em junho do ano passado o juiz Sérgio Moro condenou Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais, num processo em que foi considerado culpado de receber como suborno um apartamento de luxo da Construtora OAS.

Essa sentença foi ratificada e a pena ampliada para 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), um tribunal de segunda instância, em janeiro, que também determinou a prisão imediata do antigo chefe de Estado depois que se esgotassem todos os recursos naquele tribunal.