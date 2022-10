O candidato do Partido dos Trabalhadores salientou a importância deste 30 de outubro, dia em que se disputam a segunda volta das eleições brasileiras, dizendo que hoje o povo brasileiro está a definir, acima de tudo, "o modelo de vida quer ter".

"Hoje é possivelmente o dia 30 de outubro mais importante da minha vida. E acho que é um dia muito importante também para o povo brasileiro, que está definindo o roteiro de Brasil e de organização social que deseja. O povo esta definindo hoje o modelo de vida que quer", começou por dizer Lula da Silva, que, ao contrário de Jair Bolsonaro, decidiu falar à imprensa após o exercício do seu direito de voto.

"Eu estou convencido que o povo brasileiro vai votar num projeto em que a democracia seja vencedora, em que a participação popular na definição das políticas publicas seja vencedora, e em que podemos resgatar as pessoas que estão como fome e na rua", disse.

Estas pessoas, continuou, precisam de ser "inseridas numa sociedade civilizada, em que possam tomar café, almoçar e jantar, trabalhar, ter um salário, acesso à cultura e ao lazer". Isto é, reiterou, dando-lhes a possibilidade de "viverem com cidadania e com toda a decência a que cidadania obriga".

"Este pais já tinha que chegado lá e, lamentavelmente, andou para trás. Nós estamos a fazê-lo andar para a frente outra vez. E não apenas para parte da sociedade, mas para toda a sociedade. Somos nós, as pessoas que trabalham, que estudam, que tem que estender a mão para trazer junto connosco as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. E são milhões que estão à espera. Este será um dia 30 de outubro muito especial para a história futura do nosso país", concluiu.

Já na fase das perguntas, Lula insistiu que o país que deseja é um "Brasil civilizado, onde as pessoas se respeitam" e que não "existe separado do resto da América do Sul", firmando assim o seu compromisso com as relações bilaterais entre o Brasil e os seus vizinhos.

Na primeira volta das eleições realizadas em 02 de outubro, Lula também era o principal favorito e venceu mesmo a primeira com 48,4%. Contudo, as sondagens não descortinam a força de Jair Bolsonaro que acabou com 43,2%.