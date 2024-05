O que são as auroras?

São fenómenos luminosos que surgem nas camadas superiores da atmosfera, sob a forma de bandas ou arcos. No hemisfério Norte este efeito de luzes e brilhos fluorescentes recebe o nome da aurora boreal, enquanto nos céus do hemisfério Sul designa-se aurora austral.

As auroras ocorrem geralmente na termosfera, a altitudes entre 90 e 150 quilómetros, sendo mais comuns perto dos pólos. Em certas ocasiões, estas podem mesmo provocar interferências nas comunicações (satélites, GPS, rádios, entre outros).

Pode acontecer nos próximos dias?

Segundo o Instituto de Geofísica da Universidade de Fairbanks, no Alasca, há uma elevada atividade de auroras boreais para as próximas horas no hemisfério norte.

Em Portugal, vamos ver este fenómeno?

Ontem à noite já houve relatos em Portugal da visualização de aurora boreal. Segundo a SIC Notícias, pelo menos, nas regiões de Viseu, Coimbra, Guarda e Portalegre. Segundo o canal, que consultou José Afonso, investigador e Presidente da Sociedade Portuguesa de Astronomia, "as condições devem persistir durante o fim-de-semana. É uma boa oportunidade para olhar o céu".

“Nós já estávamos a esperar esta noite com expectativa, pois as agências norte-americanas já tinham alertado que a tempestade solar que nos ia atingir seria das maiores desde que há registos. Havia de facto possibilidade de se registar a aurora em locais pouco habituais”, realçou Márcio Santos, criador da página “Meteo Trás-os-Montes” à agência LUSA, sublinhando que os “registos fabulosos” superaram “e muito as expectativas”.

Márcio Santos apontou ainda à agência Lusa que a última grande aurora boreal em Portugal foi a 25 de janeiro de 1938, sendo que “só há relatos”.

*Com Lusa.